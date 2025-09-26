Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Силви Кирилов: България е изпълнила няколко програми за превенция на хроничните незаразни болести
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:39Коментари (0)44
©
Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, участва в Четвъртата среща на високо равнище с акцент върху превенцията и контрола на незаразните болести и насърчаването на психичното здраве и благополучие, проведена в рамките на 80-та сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН).

Тази среща е част от инициативите за постигане на Дневен ред 2030 на ООН, а именно намаляване с една трета до 2030 г. на предотвратимата смъртност от незаразни болести чрез превенция и лечение, както и подобряване на психичното здраве и благосъстояние. Редица държавни и правителствени глави, министри на външните работи и министри на здравеопазването представиха вижданията на своите държави по посочената тематика.

Министър Кирилов представи страната ни във форума и даде висока оценка от името на България за усилията на ООН по отношение на превенцията и контрола на хроничните незаразни болести в контекста на постигане на Целите за устойчиво развитие. По думите му споделянето на общи принципи, опит и добри практики е безценно.

По време на своето изказване доц. Кирилов изтъкна, че страната ни е изпълнила няколко последователни Национални програми за превенция на хроничните незаразни болести, следвайки междусекторния подход и фокусирайки се върху ограничаване на рисковите фактори, ранното откриване, мониторинга и оценката на разпространението на водещите незаразни болести. Той подчерта, че новата програма е предвидена за следващия петгодишен период.

Успешното развитие на мрежата от здравни медиатори в България също беше отбелязана като ключов подход към успеха на действията на национално ниво, а предстоящият старт на 2 скринингови кампании – за рак на дебелото черво и рак на маточната шийка, беше очертан като значително разширяване на възможностите за превенция на онкологичните заболявания.

Министърът подчерта, че включването на оралното здраве е неизменна част от дейностите по превенция и контрол на хроничните незаразни болести и напомни за приетата през 2024 г. Декларация за създаване на Глобална коалиция за орално здраве.

"България изразява увереност, че подобряването на превенцията и контрола на незаразните болести и повишаването на ефективността на международното сътрудничество в областта на здравеопазването ще доведат до подобряване на здравето и благосъстоянието на световно ниво" – каза в заключение здравният министър.

Още по темата: общо новини по темата: 8
26.09.2025 Желязков от САЩ: Meta има инвестиционни намерения към България
26.09.2025 Росен Желязков се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш
26.09.2025 Георг Георгиев предупреди пред ООН: Противници на международния правов ред инвестират сериозно в технологии за офанзивни цели
25.09.2025 Росен Желязков се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей
25.09.2025 "Цели три много зловещи събития": Тръмп иска Гутериш да разследва инцидентите по време на посещението му сградата на ООН
24.09.2025 Полицията в Ню Йорк спря и Ердоган заради кортежа на Тръмп
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
12:54 / 25.09.2025
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
13:54 / 24.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
17:18 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:44 / 24.09.2025
Българинът без царска туршия няма как да остане
Българинът без царска туршия няма как да остане
15:26 / 24.09.2025
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
16:21 / 25.09.2025
Актуални теми
Общо събрание на ООН 2025 година
Катастрофи в София
Международен технически панаир 2025
Бюджет 2026
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: