Силови атлети издърпаха самолет на летище "Васил Левски"
Автор: Георги Кирилов 18:59Коментари (0)74
© Димитър Кьосемарлиев
На 4 ноември, днес, на летище "Васил Левски“ – София се проведе уникално по рода си събитие, каквото до този момент не беше реализирано в България. Двама от най-силните мъже в страната – Христо Мусков и Велизар Митов един по един направиха впечатляваща демонстрация за изтегляне на най-новия тип самолет във флота на националния авиопревозвач "България Еър“ – Airbus A220-300.

Въпреки предизвикателствата на есенния ден – пронизващ вятър, студен дъжд, мокра писта и температура под 10 градуса – двамата не се отказаха, превъзмогнаха обстановката и постигнаха зрелищен успех, като всеки от тях изтегли сам близо 40-тонната машина на разстояние от 25 метра.

Събитието привлече вниманието на медии, авиационни ентусиасти и спортни фенове, които станаха свидетели на истинска демонстрация на човешката сила и волята на българските силови атлети. Сред публиката на пистата беше и влогъра и автомобилен експерт Филип Лазаров, основател на YouTube канала Bri4ka.

Самолетът Airbus A220-300, с регистрация LZ-LON, е част от най-новото поколение машини на "България Еър“ – с изключителна ефективност, икономичен разход на гориво, ниски емисии и високо ниво на комфорт за пътниците.

Сред домакините на събитието бе и Пламен Ковачев, втори пилот на Airbus A220, който сподели повече за предимствата на новия самолет и за честта да го пилотира. Той стисна ръцете на двамата тежкоатлети и им изказа възхищението си от успешно преодоляното 40-тонно предизвикателство.

"Горди сме, че успяхме да обединим силата на човешкия дух и мощта на модерните технологии в едно събитие. Новият Airbus A220-300 е символ на иновациите и устойчивостта, които "България Еър“ въвежда в своя флот, а днешната демонстрация показа, че българският дух няма граници,“ заяви пилотът на "България Еър“ Пламен Ковачев пред тежкоатлетите след успешните опити.

Те са сред най-добрите представители на българския силов спорт. Христо Мусков е многократен републикански шампион, четирикратен световен и четирикратен европейски шампион по силов трибой, както и носител на титлата "Най-силен мъж на България“. Велизар Митов е шампион по силов трибой и дългогодишен състезател в дисциплината "Стронгмен“, с участия в международни турнири от веригата Strongman Champions League. Организацията на това необичайно съревнование, което показа пределите на човешката сила и дух, беше осъществена с подкрепата на Динко Желязков – републикански и абсолютен шампион по културизъм и водещ на популярния подкаст Abnormal.

Събитието на летище "Васил Левски“ – София не само демонстрира силата и решителността на българските спортисти, но и постави силен акцент върху иновациите и модерните технологии, които "България Еър“ въвежда в своя флот с новите седем самолети Airbus A220. От фабриката на Airbus в Канада до родната база в София, през последните две години новите модерни машини са основните крила на "България Еър“ за изпълнението на редовните полети по вътрешни и международни линии.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
