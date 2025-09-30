Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Сигурно място ли са детските градини у нас?
Автор: ИА Фокус 22:28Коментари (0)36
©
Детската градина трябва да бъде място на сигурност, грижа и развитие. Но когато чуем за деца, успели да избягат, или за случаи на грубо отношение, дори агресия - се появяват въпроси – достатъчна ли е защитата, която предлагаме на децата си, и какво още е нужно, за да бъде средата наистина безопасна и подкрепяща. За родителите доверието в системата е ключово и всеки пропуск може да го разклати.

Пред NOVA NEWS Антонина Кенова от ГИ "За качествена и иновативна образователна система" и Иванка Харбалиева, директор на ДГ "Брезичка", поставиха акцент върху ключовата роля на учителите и семейството в развитието на децата.

"Най-много усилия трябва да влагаме в човешкия фактор – в учителите, както в детските градини, така и в училищата", заяви Кенова. Тя подчерта, че според педагозите, с които работи, още 3-годишните деца са "изключително будни и много осъзнати", което изисква от възрастните по-голяма отговорност и внимание.

Директорът на ДГ "Брезичка" Иванка Харбалиева сподели същото мнение и допълни: "Децата се пазят от възрастния и затова където е учителят, там е и родителят. Мисля, че ние загубихме чувството за самосъхранение – забравихме да вярваме на децата и да им казваме какво да правят."

Харбалиева посочи още, че голяма част от родителите подценяват способностите на децата си, като ги смятат за "твърде малки" и често продължават да ги водят "за ръчичка". По думите ѝ този подход по-скоро затваря врати, вместо да подготви малчуганите за реалния живот.

Сред обсъдените теми беше и безопасността в детските градини. Кенова подчерта, че макар учителите постоянно да следят и преброяват децата, сградите често имат различно устройство и по няколко входа: "Няма как до всяко дете или вход да има жива охрана. Ключът е в разговорите между децата и родителите – именно родителите трябва да обясняват повече за това какъв е светът навън."






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
10:59 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
12:15 / 28.09.2025
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
13:17 / 28.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Природни стихии
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Договорът с турската компания "Боташ"
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: