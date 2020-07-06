Ñèãíàë îò Ïëîâäèâ: Ìàñêè â àâòîáóñèòå ëè?

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Çäðàâåéòå, ïèøà Âè, çà äà èçðàçÿ ãíåâà è íåðàçáèðàòåëñòâî ñè êàê ìîæå åäíè ãðàæäàíè äà ñïàçâàò âñè÷êè ìåðêè, à äðóãè íå. Ïîðàäè òðàâìà ìè ñå íàëîæè â÷åðà äà ïúòóâàì ñ àâòîáóñíà ëèíèÿ 6 äî óë. "Ãëàäñòîí". Â àâòîáóñà àç, åäíà äàìà, øîôüîðúò è êîíäóêòîðúò íîñåõìå ìàñêè.
Âúïðåêè íàäïèñà, ÷å áåç ìàñêà íÿìà è íå ñå äîïóñêàò õîðà, íÿêîëêî èíäèâèäà (íÿìà äà êîìåíòèðàì êàêâè, íà ñíèìêàòà ñå âèæäà) áÿõà áåç ìàñêè! Ïðè âñå, ÷å â òåõíèòå êâàðòàëè íàé-ìíîãî âúðëóâàò áîëåñòè. Ïðè âñå, ÷å ïîêîëåíèÿ íàðåä ïàðàçèòèðàò âúðõó ãúðáà íà ÷åñòíèÿ äàíúêîïëàòåö, òîâà å ðåçóëòàòúò! Êîíäóêòîðúò ñàìî êàçà:
"Àìè àç êàêâî äà íàïðàâÿ?"... Çíà÷è çàêîíúò âàæè çà õîðàòà, êîèòî ïëàùàò òîâà äåãðàäèðàëî ïëåìå äà ñå ðàçâúæäà, à òå äîðè íå ñïàçâàò êàêâèòî è äà å ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè... Íå÷èñòîïëúòíè, ìúðçåëèâè, ïàðàçèòè.
Àêî è âèå ñòàíåòå ñâèäåòåëè íà íåùî, êîåòî ñïîðåä âàñ çàñëóæàâà äà áúäå ïóáëèêóâàíî, ìîæåòå äà íè èçïðàùàòå ñèãíàëè, ñíèìêè è âèäåà íà åëåêòðîííàòà íè ïîùà novini@plovdiv24.bg, íà òåëåôîí 0886 598 267 èëè íà ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íè Plovdiv24.bg Íîâèíè.
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