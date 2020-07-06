Ñèãíàë îò Ïëîâäèâ: Ìàñêè â àâòîáóñèòå ëè?

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Âúïðåêè íàäïèñà, ÷å áåç ìàñêà íÿìà è íå ñå äîïóñêàò õîðà, íÿêîëêî èíäèâèäà (íÿìà äà êîìåíòèðàì êàêâè, íà ñíèìêàòà ñå âèæäà) áÿõà áåç ìàñêè! Ïðè âñå, ÷å â òåõíèòå êâàðòàëè íàé-ìíîãî âúðëóâàò áîëåñòè. Ïðè âñå, ÷å ïîêîëåíèÿ íàðåä ïàðàçèòèðàò âúðõó ãúðáà íà ÷åñòíèÿ äàíúêîïëàòåö, òîâà å ðåçóëòàòúò! Êîíäóêòîðúò ñàìî êàçà:

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