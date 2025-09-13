© Plovdiv24.bg получи сигнал на редакционната поща преди минути с доста притеснително и смущаващо видео. Според човека, който ни го изпрати, на автомагистрала "Тракия" автомобил се е движил в насрещното. От кадрите действително се вижда, че колата е в аварийната лента и се разминава на косъм с автомобил, който се опитва да се включи на магистралата. От кадрите, че е малко преди отбивката за Нова Загора.



Преди да ни изпрати клипа, той е сигнализирал в полицията. Ето и подробностите:



Пиша Ви след разговор с Дежурна част тел. 032 932007 на Областна дирекция на МВР - Пловдив. Разговорът е проведен в 18,36ч. 13.09.2025 г.



Като прикачен файл изпращам видео, доказващо движението на автомобил в насрещното движение по автомагистрала ТРАКИЯ с висока скорост.



Датата е 13.09.2025 г., часът на видеото е 16,28 ч.



Мястото е автомагистрала "Тракия", след отбивката за град Сливен към автомагистрала "Тракия" в посока гр. Пловдив.



Вероятния регистрационен номер на автомобила е РВ1826...



