Швейцария подкрепи миграционните политики на България с над 21 млн. франка 

© МИР Като външна граница на Европейския съюз имаме тежката отговорност от една страна да не допускаме навлизането на лица, които могат да представляват опасност за сигурността, а от друга страна да сме в състояние да оказваме помощ на нуждаещите се. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на подписването на Рамковото споразумение за изпълнение на Втория швейцарски принос към избрани страни членки на ЕС за подкрепа на мерки в областта на миграцията.



От швейцарска страна споразумението подписа заместник-директорът и ръководител на дирекция "Международни отношения“ в Швейцарския държавен секретариат по миграция Хендрих Краускопф. "Проектът, който се изпълнява в България, има за цел да укрепи съвместния механизъм за прилагане на миграционни политики, отчитащи човешките нужди. Това е още по-важно, когато говорим за уязвими групи като непридружени деца“, отбеляза той.



На събитието присъства и посланикът на Швейцария Н. Пр. Пиер Хагман. Той заяви, че подписването на споразумението е нова страница в силното партньорство между двете страни. Хагман добави, че то има за цел да допълни вече съществуващи мерки и че стъпва върху споделени ценности с фокус върху най-уязвимите групи, особено децата.



С финансова помощ на стойност 21 350 000 швейцарски франка до края на 2029 г. ще бъдат изпълнени следните мерки:



- Културна медиация и подкрепа за търсещите убежище в България;



- Укрепване на националната система за закрила на децата и на специализирания подход към защита на правата на деца-бежанци и деца-мигранти в България;



- Дигитализация на процедурите за международна закрила;



- Създаване на Звено за първоначален прием на непридружени деца-бежанци и мигранти, което ще осигурява медицински, психологически, правни и образователни услуги;



- Подобряване на условията за настаняване и условията за живот в Сигурните зони за непридружени деца в България.



Отделните компоненти в рамките на Споразумението ще бъдат изпълнявани от Държавната агенция за бежанците, Мисията на Международна организация по миграция в България и УНИЦЕФ България, в партньорство с Българския червен кръст.