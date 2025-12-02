ЗАРЕЖДАНЕ...
Щетите след протеста в София: Оценени на около 120 хил. лева, плащат данъкоплатците
Стойността на изгорелите или повредени контейнери и антипаркинг елементи след снощния протест е над 80 хил. лв., съобщи директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков.
Повредени или изцяло изгорели са 12 контейнера за разделно събиране и над 40 сиви контейнери за битови отпадъци. Извадени и увредени са повече от 180 делинеатори, които ограничават велоалеите, 20 антипаркинг колчета и 5 пътни знаци.
Оценяването на щетите продължава. По думите на Неделков до момента са установени разрушени над 20 кв. м настилка от жълти павета и около 15 кв. м тротоарни плочи. Изкъртено е и електронно-информационно табло на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав". Унищожени са 10 бетонни елемента, счупени са два капака на ревизионни шахти, както и са повредени 15 улични кошчета и една градинска пейка.
По данни на "Столичния електротранспорт" щетите по стъклата на трамвай възлизат на около 4 хил. лв. Повреден е и служебен автомобил на ЦГМ.
До 07:30 ч. тази сутрин всички засегнати пространства в централната част на София бяха почистени. Механизираното миене на пътните платна е започнало в 5:30 ч. След вандалските прояви и провокациите след протеста, екипи на Столичния инспекторат, Центъра за градска мобилност и сметоизвозващите фирми са работили за почистване и възстановяване на градската среда.
