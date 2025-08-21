Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Ще тикнат ли зад решетките тримата, задържани след трагедията в Несебър?
Автор: Николай Парашкевов 14:33Коментари (0)24
© Burgas24.bg
Тримата мъже, който бяха задържани след трагичния инцидент в Несебър, при който загина 8-годишният Иван от Разлог, бяха конвоирани току-що до Съдебната палата в Бургас. След минути започва заседанието на Окръжен съд Бургас, на което ще бъде определена мярката им за неотклонение, предаде репортер на Burgas24.bg.

Както съобщихме инцидентът стана около 13:00 ч. в морето пред х-л "Афродита" на "Талисман бийч" в Несебър. Момченцето падна по време на парасейлинг на несебърския плаж от височина 40-50 м. Въпреки предприетите спешни реанимационни действия, детето почина.

"Към настоящия момент обвиняемите са привлечени за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК – смърт при професионална непредпазливост. За това престъпление се предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 години. Работим по всички версии, разследването е в много начален етап, предстои изготвянето на експертиза“, каза пред медиите прокурор Сузана Койнова. Тя ще настоява за постоянен арест за тримата.


Още по темата: общо новини по темата: 18
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
09:23 / 19.08.2025
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
15:27 / 19.08.2025
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819.1 кв. км, са регистрирани за година в акваторията на България в Черно море
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819.1 кв. км, са регистрирани за година в акваторията на България в Черно море
10:12 / 19.08.2025
Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
12:49 / 19.08.2025
Възможно ли е да работим и в същото време да получаваме обезщетение за безработица?
Възможно ли е да работим и в същото време да получаваме обезщетение за безработица?
14:28 / 19.08.2025
Американското посолство в България с информация за промените при туристическите визи за САЩ
Американското посолство в България с информация за промените при туристическите визи за САЩ
07:03 / 19.08.2025
Кюстендилската болница напредва в ортопедията
Кюстендилската болница напредва в ортопедията
16:43 / 19.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Туризъм
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Автомобил се вряза в метростанция до столичен мол, има загинали
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: