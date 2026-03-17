Ще станат ли закономерност великденските и коледните надбавки за уязвимите групи – дебатът е в социалната комисия
Проектът беше внесен в парламента от председателя на комисията Деница Сачева и група депутати от ГЕРБ-СДС на 12 март.
Предвижда се помощта да се изплаща ежегодно през март и декември, а размерът й ще се определя с държавния бюджет за съответната година.
В законопроекта е записано още, че помощта трябва да достига до пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, самотно живеещи, хора с увреждания, самотни родители, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и други нуждаещи се при съобразяване на определени критерии за достъп, припомня БНТ.
По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква новата социална помощ да достигне до над 507 000 души от различни уязвими групи.
