Парламентарната социална комисия ще обсъди проекта за промени в Закона за социално подпомагане, с който се регламентира нова социална помощ за посрещане на Великденските и Коледните празници.

Проектът беше внесен в парламента от председателя на комисията Деница Сачева и група депутати от ГЕРБ-СДС на 12 март.

Предвижда се помощта да се изплаща ежегодно през март и декември, а размерът й ще се определя с държавния бюджет за съответната година.

В законопроекта е записано още, че помощта трябва да достига до пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, самотно живеещи, хора с увреждания, самотни родители, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и други нуждаещи се при съобразяване на определени критерии за достъп, припомня БНТ.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква новата социална помощ да достигне до над 507 000 души от различни уязвими групи.