Ирена Георгиева проведе среща с Н. Пр. Ирене Планк, извънреден и пълномощен посланик на Федерална Република Германия в Република България, по време на която бяха обсъдени перспективите за развитие на двустранното сътрудничество в туризма, възстановяването на германския пазар и новите тенденции в сектора.
В рамките на разговора министър Георгиева подчерта значението на Германия като водещ генериращ пазар за българския туризъм: "Германският пазар е стратегически за нас. В настоящата сложна геополитическа обстановка нашите усилия са насочени към това да представим България като сигурна, достъпна и гостоприемна дестинация с разнообразен туристически продукт". По думите ѝ, макар нивата от преди пандемията все още да не са напълно достигнати, се наблюдава устойчив ръст и положителни тенденции в резервациите от Германия.
Н. Пр. Ирене Планк поздрави България за успешното участие на страната в ITB Berlin и подчерта отличния международен отзвук от българското представяне.
По време на срещата беше поставен акцент върху темата за профила на съвременния турист. Отбелязано беше, че наред с традиционния модел на масов туризъм, все по-голямо значение придобива индивидуализираното преживяване, ориентирано към култура, природа и автентичност.
Министър Георгиева подчерта, че развитието на специализирани видове туризъм е сред основните приоритети на ведомството: "Нашата цел е България да се утвърди като целогодишна туристическа дестинация. Работим активно за развитие на културния, винения, гастрономическия, СПА и уелнес туризма, както и на така наречения ‘slow tourism’, който отговаря на търсенето на съвременния турист". Обсъдени бяха и предизвикателствата пред сектора, включително недостигът на работна ръка и необходимостта от облекчаване на процедурите за наемане на персонал от трети страни. От българска страна беше подчертано, че се работи в тясна координация с компетентните институции за подобряване на процесите.
В хода на разговора беше отчетено и успешното въвеждане на еврото, като министър Георгиева отбеляза, че към момента не се наблюдават затруднения в туристическия сектор. Двете страни обсъдиха и възможностите за обмен на добри практики, включително в рамките на председателството на България на Дунавската стратегия през 2026 г. и съвместни инициативи за насърчаване на иновациите и дигитализацията в туризма.
В заключение и двете страни изразиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия с цел устойчиво развитие на туристическия сектор и привличане на повече германски туристи, включително извън традиционно предпочитания от тях летен сезон.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.