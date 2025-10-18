ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ще си получите обратно парите за адвокат, ако обжалвате такъв електронен фиш
От 15 октомври в България започна работа новата система за претегляне в движение (Weigh In Motion, WIM), чрез вградени в асфалта сензори, които измерват теглото без спиране на движението.
При такива автоматични системи технически неточности са честно срещани – несъвършена калибрация, проблеми със сензорите, загуба на gps сигнал и интернет връзка, влияние на пътните условия (влажност, износване) и др.
Наред с техническите грешки, често се наблюдават и процесуални нарушения – при издаването, връчването или определянето на административното наказание, твърдят от Адвокатска кантора Любомир Петров.
