ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ще се вдигат данъци, неизбежно е според икономистите
Той обясни и кои са някои от важните препоръки на МВФ към страната ни: Бюджетът финансира икономическа експанзия, вместо да я охлажда – увеличава вътрешното търсене, което води до по-висока инфлация; Ръстът на разходите за заплати в публичния сектор е рекорден за Европа – над 20% на годишна база, далеч над ръста в частния сектор; Кредитната експанзия, особено при ипотеките, допълнително нагрява вътрешното потребление; Ръстът на разходите далеч изпреварва производителността, а структурни реформи липсват.
Богданов обясни, че ако продължи тази политика на високи текущи разходи без компенсиращи приходи или структурни съкращения, България неизбежно ще бъде принудена да повиши някои данъци. А МВФ е ясен - ако не се овладеят разходите, приходната част ще трябва да се "закърпи“ с данъчни корекции.
Според него фондът не настоява сляпо за вдигане на данъци и замразяване на доходи. "Това е нещо, към което всички се нахвърлиха сляпо. Но важните препоръки са далеч по-рационални и дългосрочни", категоричен е той.
И обясни, че МВФ препоръчва оптимизиране на публичния сектор - не "замразете заплатите“, а замразете разходите за персонал чрез по-добро управление и дигитализация. Въпреки спада в работоспособното население и инвестиции в електронни услуги, броят на заетите в администрацията не намалява.
Освен това фондът съветва и за разумно управление на публичните средства. Не просто "давайте повече пари“ за сектори като образование, а харчете така, че да има реален ефект – по-висока грамотност, умения, производителност.
Освен това, според икономиста, за да расте частният сектор, трябва ясна регулаторна рамка, по-малко административни тежести и предвидимост. Това ще позволи устойчив ръст на доходите без натиск върху бюджета.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 33
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: