|Ще се търсят решения за по-добри сметки за парно за българите
"Ще предложим балансирано решение, с което да гарантираме справедливи сметки за парно за българските граждани“, посочи заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов, под чието ръководство се проведе срещата. Тъй като съдебното решение посочва, че оспорваната формула не отчита параметри, свързани със специфични характеристики на сградите, на срещата бе предложено изчисляването на сградната инсталация да бъде обвързано с класа енергийна ефективност на сградата. С това ще се въведе по-ясен и разбираем механизъм, което, от своя страна, се очаква да повиши доверието на потребителите.
Очаква се на нова работна среща през следващите дни да бъде предложен работещ вариант на решение.
