Ще преподписваме ли договора с работодателя заради заплатата в евро?
Автор: Десислава Томева 08:38Коментари (0)177
©
Всички се страхуваме от неизвестното, поддаваме се на различни слухове, тревожим се. Не са малко и хората, които изкуствено създават паника у населението. Единственото, което ни е нужно е да бъдем добре информирани. В ерата на интернет, това става лесно и достъпно и не е нужно да ни го наливат с фуния.

Влизането на България в еврозоната е темата, която предизвиква най-много опасения и предизвиква редица въпроси у българина.

Наскоро приятел ме попита "ще трябва ли да подпиша нов договор с шефа, за да ми върви заплатата в евро?“.

"Фокус" предоставя отговора на този въпрос, позовавайки се на експертите и добавя, че това разяснение важи за всякакви договори, не само за трудови такива:

Въвеждането на еврото няма да засяга действието на съществуващите договори с позовавания на лева или с препратки към лева, в т.ч. срокове и задължения, съгласно който и да е договор.

Всички стойности, посочени в левове, в съществуващите договори ще се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за закръгляване, съгласно Закона за въвеждане на еврото, като позоваването в договорите на лева без посочване на стойността се счита за позоваване на евро.

ВАЖНО! Въвеждането на еврото не дава право на страна по договор едностранно да измени или прекрати такъв договор, освен ако между страните изрично е уговорено друго.

Още по темата: общо новини по темата: 1470
02.09.2025 Експерт: Ееврозоната ще подейства като катализатор на очакванията. Вместо автоматично поскъпване на имотите, ще изправи пазара пред нова среда
02.09.2025 Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
02.09.2025 Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "дукат"
02.09.2025 Ако един човек има 100 000 лева в брой и иска да ги смени в евро, за да избегне проверки, може 10 пъти да обмени по 10 000
01.09.2025 Темата за еврото влиза в учебниците! МОН напомня на учителите да интегрират темата за въвеждането му в клас
01.09.2025 От 1 януари във фиша за заплата ще пише само сумата в евро, равностойността й в лева няма да фигурира
Статистика: