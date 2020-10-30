Ùå ïðåäëîæàò ó÷åíèöèòå äà íîñÿò ìàñêè è â ÷àñ

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"Ïðåäëîæåíèåòî ìàñêèòå çà ãèìíàçèñòèòå äà áúäàò çàäúëæèòåëíè å ìíîãî äîáðî. Ùå èçäàäåì ïðåïîðúêà, êîãàòî ñå âúðíåì â ó÷èëèùå òîâà äà ñå ñëó÷è", çàÿâè çàì.-ìèíèñòúðúò íà îáðàçîâàíèåòî Òàíÿ Ìèõàéëîâà.
"Ñìÿòàì ÷å â ãèìíàçèèòå òðÿáâà äà ñå âúâåäàò ìàñêè ïîñòîÿííî, à íå ñàìî èçâúí êëàñíèòå ñòàè. Íÿìà êàê äà îãðàíè÷èì êîíòàêòèòå ìåæäó êëàñîâåòå. Åäíèòå îáèêíîâåíî îòèâàò â ñòàèòå íà äðóãèòå", êàçà Íèêîëàé Ãåîðãèåâ, öèòèðàí îò "Íîâà ÒÂ".
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