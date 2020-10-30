Ùå ïðåäëîæàò ó÷åíèöèòå äà íîñÿò ìàñêè è â ÷àñ

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 12:33 / 30.10.2020Êîìåíòàðè (43)39
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Ìàñêèòå ìîãàò äà ñòàíàò çàäúëæèòåëíè â ÷àñ. Òîâà ñòàíà ÿñíî ïî âðåìå íà îíëàéí íàãðàæäàâàíå íà "Îòëè÷íèöèòå íà Áúëãàðèÿ". Êîãàòî èçòå÷å ñðîêúò íà îíëàéí îáó÷åíèåòî çà ãèìíàçèñòèòå, îò îáðàçîâàòåëíîòî ìèíèñòåðñòâî ùå èçäàäàò ïðåïîðúêà çàùèòíèòå ìàñêè çà ëèöå äà ñå íîñÿò è ïî âðåìå íà ÷àñ. Öåëòà å ðèñêúò îò ðàçïðîñòðàíåíèå íà êîðîíàâèðóñ â ó÷èëèùå äà ñå ñâåäå äî ìèíèìóì. Îêàçâà ñå, ÷å ìåæäó îòäåëíèòå êëàñîâå èìà ñìåñâàíå íà ó÷åíèöè è å íåâúçìîæíî äà ñå èçáåãíàò êîíòàêòèòå.

"Ïðåäëîæåíèåòî ìàñêèòå çà ãèìíàçèñòèòå äà áúäàò çàäúëæèòåëíè å ìíîãî äîáðî. Ùå èçäàäåì ïðåïîðúêà, êîãàòî ñå âúðíåì â ó÷èëèùå òîâà äà ñå ñëó÷è", çàÿâè çàì.-ìèíèñòúðúò íà îáðàçîâàíèåòî Òàíÿ Ìèõàéëîâà.

"Ñìÿòàì ÷å â ãèìíàçèèòå òðÿáâà äà ñå âúâåäàò ìàñêè ïîñòîÿííî, à íå ñàìî èçâúí êëàñíèòå ñòàè. Íÿìà êàê äà îãðàíè÷èì êîíòàêòèòå ìåæäó êëàñîâåòå. Åäíèòå îáèêíîâåíî îòèâàò â ñòàèòå íà äðóãèòå", êàçà Íèêîëàé Ãåîðãèåâ, öèòèðàí îò "Íîâà ÒÂ".




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È â ìàñêèòå ïèùîâèòå çà ïðåïèñâàíåðŸ˜‚
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Îòâðàòèòåëíî! Â Èñïàíèÿ çàïî÷íàõà ñúñ çàäúëæèòåëíè ìàñêè ïúðâèÿò îò ó÷åáåí äåí è àêî íå âîäèø äåöàòà ñè íà ó÷èëèùå òå ãðîçè çàòâîð äî 6 ìåñåöà è îãðîìíà ãëîáà. Ñ òåçè çàêîíè ïðîñòî íå òè îñòàâÿò èçáîð. :(
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Íèêîé íÿìà äà ñè ïóñíå äåòåòî íà ó÷èëèùå, è ùå ñå íàëîæè äà ãè çàòâîðÿò. Ìíîãî ïðîñòî å.
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Ïðåäëàãàì ìàñêèòå äà ñå íîñÿò è äîêàòî ñïèì. Òàêà øàíñà çà çàäóøàâàíå ñå óâåëè÷àâà ìíîãîêðàòíî,ùå ïðåèçïúëíèì ïåòèëåòêàòà è áåëêèì òîÿ öèðê ñå ñâúðøè!!! Àìàí îò ìàëîóìùèíà!!! ðŸ˜¡
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È äåöàòà ñ àñòìà ëè ,ïîùàäåòå ãè ïîíå òÿõ
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Òè äà âèäèø... Ïîðåäíîòî äîêàçàòåëñòâî, ÷å È åïèäåîìîëîçèòå /èëè ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò/ â òàçè äúðæàâà íå îòñòúïâàò ïî äåáèëèçúì íà óïðàâëÿâàùèòå. Ïðè åäèí íå äàé ñè áîæå ïî-ñìúðòîíîñåí âèðóñ àêî òðÿáâà äà ðàç÷èòàìå íà òåçè "åêñïåðòè" ïî-äîáðå äèðåêòíî äà çàïî÷âàìå äà ñè îïðàâÿìå çåìíèòå äåëà, ïîñëå äâå òðè ìîëèòâè çà îïðîùåíèå è äà õâàùàìå êúì áÿëàòà ñâåòëèíà.
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