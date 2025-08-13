Новини
Ще поскъпне ли техниката у нас заради митата на Тръмп?
22:04
©
Поскъпване на техниката в САЩ, но не и в Европа - това са очакванията на анализаторите заради митата, обявени от Доналд Тръмп. В същото време у нас вече е налице поскъпване на бялата и черна техника, но не заради политиката отвъд океана, а заради повишените екотакси за рециклиране. За кои уреди е в сила увеличението и колко е то?

По-обемните електроуреди вече са с нови цени, след като увеличените екотакси станаха факт от 1 юли. Крайните цени, в зависимост от големината на уреда, са по-високи със 100 лева, но в някои случаи и повече, обяснява пред БНТ Емил Манолов, управител на магазин за техника в София.

"Основно уредите с по-високи килограми - това са перални, хладилници и големи инчови телевизори, при които теглото на уреда стига до стотина килограма и там цената е по-висока. Цената, в зависимост от теглото на уреда, а някои от тях надвишават и тази стойност."

Таксата е за килограм, затова е най-висока именно за тези уреди. Тя се дължи за всеки един електроуред, който се пуска на пазара. Вносителите и производителите са задължени да я плащат и така, на практика, тя се добавя към крайната цена. Увеличението на тарифите за рециклиране е средно с до 10 пъти. Средно, за една тежка пералня това значи плюс 80 лева, а за смартфоните, които са леки, таксата е под 3 лева за килограм.

"Това е еднократно увеличение, мисля, че са стандартни процедури в цял свят", каза още Емил Манолов.

Въпреки че още преди два месеца се заговори за сериозно поскъпване при техниката, в последните си данни за юни националната статистика почти не отчита такова. Регистрирано е увеличение при цените на готварските печки с 0.2%, а пък хладилниците са поевтинели с 0.6%, според НСИ.

А налаганите мита отвъд океана няма да се отразят пряко на техниката у нас и европейският пазар няма да е главният потърпевш. Глътка въздух ще има и за смартфоните и компютрите, които администрацията на американския президент освободи от реципрочни мита.

Димитър Георгиев, финансов анализатор: "Те със сигурност ще доведат до поскъпване на техника, автомобили, но говорим за поскъпване в Щатите. Митата на Тръмп оказват влияние върху потребителите в Щатите, преди всичко, и много малко косвено влияние евентуално за потребителите тук, в Европа. Причината за това е, че Европа внася техника от Китай, почти без мита, почти без никакви изключения."

А това може да доведе до другата крайност - Европа да бъде залята от евтини китайски стоки. Сценарият за пълномащабна търговска война все още е на масата, въпреки отсрочката.

"Дори вносът от Китай може да се увеличи още повече и дори има гласове и в двете посоки - за увеличаване и намаляване на цените по отношение на американските мита. Ако говорим за потребителите в Щатите - то тогава много важно е какво в крайна сметка ще се разберат Китай и САЩ, новото отлагане с 90 дни за пореден път показва, че Китай всъщност е единственият равностоен партньор като икономика на Щатите.", обясни Димитър Георгиев.

Според финансовия анализатор ефектът от митата върху българския бизнес е малък и косвен. Износът ни за САЩ е около 2% от общия, или под 2 милиарда евро.

