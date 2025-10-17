ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ще подаде ли Киселова оставка като председател на парламента?
На нея ще бъде обсъдена идеята "ДПС-Ново начало" да стане част от управляващото мнозинство. По-рано през деня Борисов заяви, че ако БСП и ИТН не се съгласят на това, партията на Пеевски няма да стана част от управляващите.
Целта е да се приеме първия бюджет в евро.
За момента не се очакват промени в състава на Министерския съвет. Очаква се обаче оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание, по информация на NOVA.
Ако "ДПС-Ново начало" влезе във формирането на парламентарно мнозинство, формацията ще получи председателски места в парламентарни комисии в НС, казват още източниците ни.
