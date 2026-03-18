Ще отпаднат ли стикерите за "Гражданска отговорност"?
Целта на тези промени е да се намали излишната администрация и да се улесни процесът както за шофьорите, така и за застрахователните компании.
По-лесно и по-бързо издаване на застраховка
В момента, когато се сключва застраховка Гражданска отговорност, се издават няколко документа - полица, контролно картонче, Зелена карта и стикер, който трябва да се постави на предното стъкло на автомобила.
При новите правила тези физически документи ще отпаднат. Застраховката ще се регистрира директно в електронната система на Гаранционния фонд. Това означава, че информацията за полицата ще се записва веднага и ще бъде достъпна за проверка от КАТ, обяснява за "Труд" Александър Йорданов - Оперативен директор в Диджитъл полиси хъб АД, собственик на платформата за онлайн застраховки и винетки Insurance BG.
За шофьорите това ще донесе няколко важни предимства:
-Няма да се налага лепене на стикери по стъклото
-Няма да се носят допълнителни картончета в автомобила
-Зелената карта ще бъде част от самата полица
-Застраховката може да се сключва по-бързо, дори изцяло онлайн
-Информацията ще се съхранява сигурно в електронна система
-По-лесно управление на полиците
Друга важна промяна е свързана с управлението на самата застраховка. Вместо да се пазят хартиени документи, всички данни ще бъдат налични в електронен регистър.
Това ще позволи по-лесно:
-да се провери дали застраховката е валидна
-да се следи кога изтича полицата
-да се поднови застраховката навреме
Шофьорите ще могат да получават информация за полицата си много по-бързо и удобно.
Зелената карта ще бъде част от полицата
Промени се предвиждат и за т.нар. зелена карта, която се използва при пътуване в чужбина. В момента тя се издава като отделен документ и има специален холограмен стикер.
Според новите правила зелената карта ще бъде включена директно в застрахователната полица. Това означава, че няма да има отделен документ и няма да е необходим холограмен код. Всички данни ще бъдат част от една обща система. Така ще се намали броят на документите, които шофьорите трябва да получават и съхраняват.
Проверка на застраховката по регистрационен номер
Контролът на пътя също ще стане по-лесен. Вместо да се гледа дали има стикер на стъклото, проверката ще се прави чрез регистрационния номер на автомобила.
Полицията и камерите за контрол на трафика ще могат директно да проверяват в електронната система дали автомобилът има валидна "Гражданска отговорност".
По-малко документи и по-модерна система
Ако тези промени бъдат приети, системата ще стане по-опростена и по-модерна. Шофьорите няма да се занимават с излишни хартиени документи, а застраховките ще се управляват по-лесно чрез електронни регистри.
Така България ще направи още една стъпка към дигитализация на административните услуги и по-удобно обслужване на гражданите.
