ЗАРЕЖДАНЕ...
Ще ни компенсират: От 50 до 100 лева при проблеми с влака. Ще имаме право на хотел и храна при сериозни забавяния
©
Според новите поправки, пътник, на когото не са възстановени парите за билет или е бил принуден да ползва друг транспорт, ще има право на компенсация между 50 и 100 лева. При блокирани влакове превозвачите ще са задължени да осигурят хотел и храна. Ако това не бъде направено, ще се налага глоба от 2700 до 6750 лева.
"Компенсации се предвиждат за закъснения над 90 минути. Всички, които досега са подали искане при изпълнени условия, са получили компенсации“, заяви транспортният министър Гроздан Караджов, цитиран от NOVA.
Една от причините в момента да не се изплащат обезщетения е, че едва една трета от железопътната мрежа е подменена.
"Темпът, с който трябва да продължим, е минимум по 150 километра обновена железопътна мрежа годишно“, уточни генералният директор на НКЖИ Александър Вецков.
Пътниците се оплакват, че най-често с големи закъснения пристигат влаковете за София и Бургас. Много от тях са изпускали прекачвания и дори полети, като разходите им не са били възстановени.
Още по темата
/
Министър Караджов: 100% от бързите влакове вече се обслужват от нови локомотиви Siemens Smartron
10.10
Министър Караджов ще инспектира строителните дейности по железопътната линия Костенец–Септември
26.08
Министър Караджов на празника на железничарите: Ще направя всичко, за да имаме бърз и безопасен жп транспорт
03.08
Обявени са обществените поръчки за последните 2,4 км от жп линията от Гюешево до РСМ и за участъка София-Радомир
28.07
Гроздан Караджов: БДЖ въвежда мобилни устройства за издаване и валидиране на превозни документи във влаковете
25.07
Напрежение в Петричко заради спрените влакове, които се ползват от работещи, ученици и пенсионери
24.07
Още от категорията
/
Лидия Шулева: Необоснованото увеличение на заплатите в държавния сектор е проблем, надвишава реалните нива на инфлация
21:36
Доц. Георги Цветков: Армиите са последното, върху което европейските държави ще дадат контрол на наднационална институция, каквато е ЕК
20:07
Надежда Йорданова: Държавата трябва да гарантира достъп на гражданите и бизнеса до горива на достъпни цени
18:37
Костадин Ангелов: Топката е в полето на президента. Ако наложи вето, означава, че не защитава интересите на българските граждани
18:36
Министър Тахов: Обмисляме държавна помощ на засегнатите от безводието производители в сектор "Рибарство"
17:57
Здравният министър: Учениците вярват в силата на личния пример, в отговорното отношение към здравето
16:22
Съюзът за стопанска инициатива за Бюджет 2026: Мерките, заложени за повишаването на приходите са вредни
15:58
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.