ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ще има рязко вдигане на заплатите
"Държавата стартира много голям проект за увеличаване на заплатите. Много се увеличиха в сектор "Образование", "Сигурност", "Държавно управление" и др. Така се създава повод за реакция на частния сектор. Оголихме се откъм специалисти и частният сектор трябваше да реагира и да ги задържи. Промениха се разходите за живот", заяви икономистът от СУ "Св. Климент Охридски" доц. Косьо Стойчев.
Според него сме навлезли в естествен цикъл за повишаване на доходите.
"Бизнесът търси норма за възвръщаемост на капитала. По-бедните региони се адаптираха към безвъзмездна финансова помощ, те са зависими от получаването на европейски средства, за да продължи животът там. В големите градове бизнесът изпреварва общинската администрация", допълни доц. Стойчев за Bulgaria ON AIR.
"Това, че нашата страна още не е направила магистралния си пръстен, все още представлява предизвикателство. Искаме да намалим катастрофите с ТИР-овете, но всеки бизнес, който се развива в Северна България, има нужда от камиони", коментира гостът.
Нямаме стабилна транспортна система
По думите му България мечтае за много мостове, без да мисли дали има нужната пътна инфраструктура.
"България в момента дори няма стабилна транспортна система, паралелна на Дунав. Ако не сме овладели това пространство и само изграждаме транспортни връзки с Румъния, превръщаме територията в транзитна. Шенген не създаде тези проблеми, а просто премахна бариерите при пътуванията", обясни икономистът.
Той изтъкна, че много български общини се намират в ситуацията, в която населението е над трудоспособна възраст, смъртността е по-висока от средната за страната и имат затихващи функции - те са вкарани в този коридор, който най-вероятно ще продължи още 10-15 години.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 982
|предишна страница [ 1/164 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ предупреди: Има бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
09:09 / 16.08.2025
В Багренци правят детски пленер
12:14 / 16.08.2025
Ново огнище се разгоря над село Илинденци
08:55 / 16.08.2025
Световната банка вече определя България като страна с висок доход
08:42 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: