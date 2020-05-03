Ùå èìà íîâè äàòè çà ìàòóðèòå ïðåç þíè

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 12:48 / 03.05.2020Êîìåíòàðè (5)46
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Òðÿáâà äà áúäåì ïðåäïàçëèâè â ïðåäñòîÿùèòå ñåäìèöè, äîðè äà èìà ïîäîáðåíèå â ñèòóàöèÿòà. Íå ìîæå äà î÷àêâàìå, ÷å äî ñåäìèöè åïèäåìèÿòà ùå ñòèõíå. Òîâà, êîåòî íå ìîæå äà ñå ñëó÷è â äèãèòàëíà ñðåäà, ùå ñå ïðîâåäå â êëàñíèòå ñòàè è â óíèâåðñèòåòñêèòå àóëè. Òîâà êàçà ìèíèñòúðúò íà îáðàçîâàíèåòî Êðàñèìèð Âúë÷åâ â ïðåäàâàíåòî "Íåäåëÿ 150" íà ÁÍÐ.

Ó÷åíèöèòå îò 7 è 12 êëàñ ùå ñå âúðíàò â ó÷èëèùå ñàìî çà ìàòóðèòå

Òîé ïîÿñíè, ÷å òàì, êúäåòî èìà íàé-ìíîãî êàíäèäàòè çà åäíî ìÿñòî, å óäà÷íî èçïèòèòå äà ñå ïðîâåäàò íà ìÿñòî, êàêòî å ïðè ìåäèöèíàòà, íàïðèìåð.

Ìèíèñòúðúò ñúîáùè, ÷å îêîí÷àòåëíèòå äàòè çà èçïèòèòå ùå áúäàò îáÿâåíè â ïîíåäåëíèê, íî âåðîÿòíî äúðæàâíèòå çðåëîñòíè èçïèòè ùå ñå ïðîâåäàò ïðåç ïúðâàòà ñåäìèöà íà þíè, à íàöèîíàëíîòî âúíøíî îöåíÿâàíå - òðåòàòà ñåäìèöà íà þíè. Òîâà íÿìà äà çàáàâè èçäàâàíåòî íà äîêóìåíòèòå çà êàíäèäàòñòâàíå âúâ âèñøèòå ó÷èëèùà.

"Íÿìà åäèííà ñêîðîñò íà ïðåïîäàâàíå â ðàçëè÷íèòå ó÷èëèùà. Ñúñ ñèãóðíîñò íà èçïèòèòå ùå ñå âêëþ÷âà ìàòåðèàë è îò äèñòàíöèîííîòî îáó÷åíèå. Íî ùå ïîäõîäèì íà ïðèíöèïà äà âêëþ÷èì ïî-ìàëêî ìàòåðèàë".

"Òàçè ñåäìèöà áëèçî 30 äåöà, êîèòî ñà â 7-è è 12-è êëàñ, áÿõà â óñëîâèÿòà íà êàðàíòèíà. Ïî âðåìå íà ìàòóðèòå è îöåíÿâàíåòî âåðîÿòíî ìåæäó 20 è 30 äåöà ìîæå äà áúäàò âúçïðåïÿòñòâàíè äà ïðîâåäàò èçïèòè. Åäèíèÿò âàðèàíò å ïî ñúùîòî âðåìå, íî â äðóãè óñëîâèÿ òå äà ïîëîæàò èçïèòèòå, äðóãèÿò âàðèàíò, îñîáåíî çà äâàíàäåñåòîêëàñíèöèòå, å äà ñå ÿâÿò íà âòîðà ñåñèÿ â êðàÿ íà àâãóñò".

Ìèíèñòúðúò å êàòåãîðè÷åí, ÷å âúíøíîòî îöåíÿâàíå ñëåä 4-òè è ñëåä 10-è êëàñ å íåîáõîäèìî çà äèàãíîñòèêà íà ðåçóëòàòèòå, çàùîòî å âàæíî äà ñå àíàëèçèðàò îáðàçîâàòåëíèòå äåôèöèòè íà ó÷åíèöèòå.

Çà áëèçî 75% îò ó÷åíèöèòå äèñòàíöèîííîòî îáðàçîâàíèå å ïî-èíòåíçèâíî â ñðàâíåíèå ñ ïðèñúñòâåíàòà ôîðìà, ñî÷àò äàííèòå íà ìèíèñòåðñòâîòî.




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