Вече няма да притесняваме личния лекар по телефона, незаконно ще е. Има нови правила, които са свързани с дистанционните прегледи. Публикувана е вече първата у нас наредба за телемедицина. С нея на практика разговорите с лекар по телефон или през социалните мрежи стават наказуеми.

Според новата наредба за телемедицина всяка дистанционна консултация трябва да се провежда при строг регламент. Лекарите трябва да разполагат със специален софтуер за защита на личните данни и да изготвят график за прегледи от разстояние. Всяка онлайн консултация ще бъде заплащана и вписвана в електронното досие на пациента. Според лични лекари новите правила ще внесат допълнителна административна тежест и много медици ще откажат изцяло да отговарят на запитвания от пациенти извън кабинетите.

Според д-р Николай Христов, председател на Сдружение на общопрактикуващите лекари - Варна, въведената наредба е тромава и изисква сериозни инвестиции в сложна апаратура, както и преминаване през тежка административна процедура и получаване на писмено съгласие от всеки пациент. Мнението си специалистът изложи пред NOVA=

"Аз имам почти 2500 пациенти, които, ако имат желание, трябва да минат през кабинета, да попълнят един документ, който аз да съхранявам за проверка в амбулаторията и само тези, които са подписали, имат право въобще да се опитат да достигнат до мен дистанционно. За да стигне до мен пациентът, трябва да подаде предварителна заявка. Изключително тежка процедура по идентификация", посочи той.

По думите му никъде в наредбата не се коментира заплащането на този тип дейност и как точно ще се възстановят разходите по инвестициите, които лечебното заведение следва да направи. "Логично е всяка услуга, която се ползва, да се заплаща, но в наредбата не се казва нищо за това", отбеляза той.

"Освен това тази наредба влиза в конфликт с друга - за основния пакет дейности по НЗОК, където консултациите от разстояние са изрично упоменати като част от нашите задължения. Според едната наредба сме длъжни да ги правим, според другата това на практика е невъзможно, тоест - ние винаги сме в грешка", каза още д-р Христов.

Темата в ефира на NOVA NEWS коментира и Ивайло Петров, който беше съветник на досегашния служебен здравен министър Михаил Околийски. Според него има леко неразбиране в прочита на самата наредба. "Това е нормативен акт, който за пръв път се прилага в България. Страната ни буквално е последната страна от ЕС, която въвежда такъв тип регламентиран процес, с който по-скоро се стреми да уеднакви стандарти и да даде възможност на високотехнологичните решения да се развиват на територията ѝ", заяви той.

"Нека си представим и друго - ако се обадя на личния си лекар и споделя конкретно притеснение, свързано със здравословното ми състояние, а той ми предпише медикамент устно, без това да бъде документирано, и впоследствие получа алергична реакция, тогава къде остава отговорността между мен и лекуващия лекар?“, каза той и допълни, че в единия или в другия случай - било то лекарят, или пациентът - биха били уязвими.

По думите му наредбата създава възможност за дигитална интеграция в здравеопазването."Трябва да се опитаме да препрочетем тази наредба и да я асимилираме във вид, в който тя по никакъв начин не ограничава дейността на общопрактикуващите лекари и лечебните заведения", каза още той.