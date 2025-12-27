Паметта на офицерски кандидат Антон Петров – един от петимата български военнослужещи, загинали през 2003 г. в атентата срещу българската база "Индия" в Кербала, Ирак, ще бъде почетена днес от 11.00 часа на гробищния парк "Чародейка“ с церемония, организирана от колегите и близките на русенския командос.На възпоменателната церемония се предвижда да присъстват представители на държавната и местната власт, както и офицери от Съвместно командване на специалните операции (СКСО). "Тишината днес говори повече от думите. В нея живеят имената на онези, които не се върнаха, защото избраха да застанат между страха и надеждата. Те не търсеха слава, а смисъл – да спасят, да защитят, да дадат шанс на мира да оцелее. Те тръгнаха далеч от дома си с мисията да защитят човешкия живот и достойнство“, коментира заместник областният управител на Русе Георги Георгиев ден преди церемонията. "Зад всяко спокойно утре стоят смелост, дълг и безкористна отдаденост“, допълни още Георгиев. Само преди дни майката на офицерски кандидат Антон Петров Иванка Петрова по традиция връчи стипендия на ученик, отличил се с висок успех и човешки качества от Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване в града, където е учил и синът ѝ. Тази година носител на стипендията стана деветокласникът Адис Петров. Момчето учи в специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика“. Освен че е отличен ученик, има и множество спортни постижения.Припомняме, че на 27 декември 2003 година малко преди обед камион цистерна се взривява близо до оградата на база "Индия" в Кербала, където се помещава щабът на българския батальон. Ръцете на шофьора-атентатор са били завързани за волана, така че машината да не може да спре дори след като военните откриват стрелба. Кървавият атентат отнема живота на майор Георги Качорин, командир на рота; старши лейтенант Николай Саръев, командир на взвод; и офицерските кандидати Иван Инджов – командир на отделение, Антон Петров – командир на отделение и Свилен Киров – мерач. Всичките те са повишени в звание посмъртно и отличени с награден знак "За вярна служба под знамената“ I степен. Други 27 от българските бойци бяха тежко ранени, а базата – сериозно повредена. От първата година до днес военните поделения, част от които бяха загиналите, участват в поклонения пред паметта на своите колеги и по родните им места.Страната ни участва в операцията на Коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак от август 2003 г. до декември 2008 г. За този период Българската армия губи 13 военнослужещи. В Пантеона на бойната слава, редом със загиналите на 27 декември 2003 г. ще останат: офицерски кандидат Димитър Иванов Димитров, офицерски кандидат Владимир Неделев Пашов, офицерски кандидат Гърди Христов Гърдев, офицерски кандидат Преслав Йорданов Стоянов, офицерски кандидат Валентин Николаев Донев, офицерски кандидат Марин Милев Милев, офицерски кандидат Цветан Стоянов Камов, офицерски кандидат Паун Стоянов Георгиев