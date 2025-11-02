Новини
Ще бъде ли гарантирана безопасността в естетичната дерматология?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:23Коментари (0)82
©
По повод наскоро приетият актуализиран стандарт за специалността "Кожни и венерически болести", който за първи път ясно разписва правилата в естетичната дерматология, говори д-р Росица Денчева, председател на Асоциацията на естетичните дерматолози у нас.

Новият стандарт, влязъл в сила от началото на месеца, носи така необходимото спокойствие за специалистите, които вече могат да работят в легитимно поле, без притеснения. "За щастие и преди това имахме стандарт, но сега вече имаме актуализиран такъв, който включва и естетичната дерматология, ясно разписана и разработена“, обясни специалистът пред NOVA NEWS.

Според нея това е от ключово значение за безопасността на пациентите. Стандартът регламентира не само правилата на работния процес, но и обучителните програми, които стоят зад всяка процедура.

"По този начин държавата и научните дружества гарантират, че потребителите застават пред грамотни, обучени лекари, които са наясно с всички новости в конкретната специалност“, подчерта тя.

Това означава, че пациентите вече ще бъдат по-спокойни, че попадат при истински специалисти. Д-р Денчева посъветва всеки, който обмисля естетична процедура, да направи своето проучване и да провери дали избраният от него лекар фигурира в регистрите на Българското дерматологично дружество или на Асоциацията на естетичните дерматолози.

Въпреки новите регулации, усложнения при медицински процедури винаги ще има, но целта е те да бъдат сведени до минимум. Наскоро проведен научен форум по естетична дерматология е бил с мото "Регенерация, имуномодулация и персонализация".

Тези три ключови думи очертават съвременните тенденции в областта.

Днешната естетична дерматология е насочена към опознаване на имунните и регенеративните механизми на тялото, за да се подпомогне процесът на подмладяване и възстановяване на тъканите, без да се променят чертите на човека. Персонализацията е от съществено значение, тъй като не всеки продукт и не всяка терапия са подходящи за всеки човек.

Председателят на Асоциацията на естетичните дерматолози сподели своята лична рецепта за здраве: баланс между хранене, движение и режим на почивка, съобразен с натоварения работен ден.






