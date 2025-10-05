Новини
Шофьорът от фаталното състезание във Варна е дал положителен полеви тест за амфетамин
Автор: Лора Димитрова 17:42Коментари (1)91
Областната дирекция на МВР нямаха ангажимент да охраняват самото събитие. Единственият ангажимент беше да подсигурим достъпите към пистата за провеждане на състезанието, за да не навлизат граждански автомобили, стана ясно на брифинг след фаталното състезание с жертва във Варна.

"По силата на договора на организатора на мероприятието ОДМВР имаше ангажимента единствено да преустанови движението на моторни превозни средства с цел не навлизането на трасето. Всички останали ангажименти към събитието бяха ангажимент на организатора на спортното мероприятие", заявиха още от полицията.

Шофьорът е дал доброволно кръвни проби за алкохол и наркотици във ВМА. Полевият тест на място бил отрицателен за алкохол и положителен за наркотици /за амфетамин/. Резултатите не са категорични. Лицето е задържано за срок от 24 часа.

Към момента фаталната отсечка от състезанието е затворена.


Тъпотията е опасна.Онзи ден един искал да пресече пред влака.Резултатът е ясен.Днес тези застанали на завой на рали по допирателната на завоя.Резултатът същия.Простотията мисли че като може да не спазва хорските закони може да не спазва и законите на физиката.Може ама само по веднъж и към гробищата.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
