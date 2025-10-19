ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьорският курс на водача, причинил трагичния инцидент край Созопол: Цялата документация е само на хартия
ИА "Автомобилна администрация" започна пълна проверка на автошколата, инструктора и начина на провеждане на обучението и изпитите на водача, който е получил свидетелство за управление на МПС на 16 октомври – само ден преди инцидента. Тя се извършва в присъствието на представители на медиите и браншови организации, като обхваща цялата налична документация за проведения курс и видео записите от изпитите по теория и практика.
В случаи като този се разчита единствено на хартиените картони, водени от школата, заяви Слав Монов. Съгласно установените факти, курсът е започнал на 27 май 2025 г. и е приключил на 11 юли 2025 г. Изпитът по теория е издържан успешно на 25 август, а практическата част – на 23 септември.
Той припомни, че от 12 юли 2025 г. всички автошколи са задължени да провеждат обучението изцяло дигитално с точно отчитане на всеки практически час и проследяване на маршрута. "Тази система елиминира възможността за манипулации", посочи Монов.
Изпълнителният директор отправи апел към младите шофьори, както и към всички водачи, да спазват ограниченията и да осъзнаят отговорността, която поемат зад волана. "Обучението дава основа, но поведението на пътя е личен избор. Видяхте – скоростта убива", заяви още Монов.
ИА "Автомобилна администрация" ще предостави пълно съдействие на компетентните органи. Резултатите от проверката ще бъдат обявени публично след нейното приключване.
