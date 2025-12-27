С оглед на метеорологичните условия и сините валежи, последните дни движението през прохода "Петрохан" беше по-затруднено за шофьорите.Днес, пътуващите се похвалиха, че пътят освен, че се е превърнал в красива зимна картина е и много добре почистен."Почистено е красиво е!", пишат те в социалните мрежи.ви призовава за пътувате само с технически изправни и подготвени за зимната обстановка автомобили и да шофирате внимателно!