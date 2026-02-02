Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Пътят на прохода "Петрохан" е перфектно изчистен!

Това съобщават пътуващи.

С оглед на метеорологичните условия и силните снеговалежи, сняг натрупа на прохода "Петрохан" вчера. Въпреки условията обаче проходът е добре почистен.