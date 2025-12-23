ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьорите продължават да отказват тестове за алкохол и наркотици
По данни на МВР, е извършен контрол на 15238 водачи и пътници. Съставени са 4275 фиша и 499 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.
Установени са общо 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 11 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 7 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 4, а други четирима са отказали тестване.
