Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Шофьорите ликуват!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:00Коментари (0)54
©
Резервните части за каросерии на автомобили често се продават срещу цяло състояние, като това важи особено за френските модели.

В средата на юни обаче Касационният съд на Франция потвърди решението на Апелативния съд в Париж от май 2023 г., което общо взето гласеше, че вече всяка резервна част, чийто дизайн е регистриран преди над 10 години, става обществено достояние, т.е. производителите вече нямат монопол върху доставката на части за каросерията.

Така например, ако компания X е доставяла оригинално огледало за обратно виждане на Peugeot в продължение на десет години, тя вече има право да предлага същия елемент на независимия пазар на резервни части. 

Или автомобилните прозорци вече могат да бъдат репродуцирани от всеки, веднага след като изминат десет години.

До влизането в сила на Закона за климата и устойчивостта на 1 януари 2023 г., дизайните на частите бяха защитени за 25 години, а не за 10.

Това състояние на нещата отваря нови перспективи. През октомври 2012 г. френската Комисия по защита на конкуренцията представи обширен доклад, в който се застъпи за спешно отваряне на пазара на части за каросерии.

"Различни сходни проучвания показват, че премахването на защитата за видимите части вероятно би довело до намаляване на средните цени с около 6 до 15%", обясни тя тогава, предаде BG on Air.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакскобургготска
Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакскобургготска
10:48 / 08.09.2025
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
11:26 / 08.09.2025
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
08:40 / 08.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Великолепни кадри от Банско на 6-и: Празник на традиции, вкусове и музика
Великолепни кадри от Банско на 6-и: Празник на традиции, вкусове и музика
20:58 / 08.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
България в еврозоната
Български тенис
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: