Шофьорите да внимават! Сняг заваля на прохода "Петрохан"
"Бъдете внимателни. Вали много силно още от 5:30 сутринта," апелират те.
ФОКУС припомня, че снеговалежи се очакват на по-високите места в нощта срещу Коледа. Днес НИМХ издаде и жълт предупредителен код за валежи в област Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Монтана, Враца и Видин.
Шофирайте внимателно и подготвени за метеорологичните условия автомобили!
