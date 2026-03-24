Очевидци сигнализират, че на прохода "Петрохан“ освен натрупал сняг има и гъста мъгла.Видимостта е намалена, а по кадрите личи, че пътната настилка е да се покрита със снежна покривка."Мъглата е доста гъста, внимавайте!", съветват пътуващите.