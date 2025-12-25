ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьори, внимавайте! Снежна покривка на АМ "Хемус", не е почистено
От АПИ предупреждават за снежни и хлъзгави пътища в почти цялата страна.
Движението е затруднено в много пътни участъци. Тежка е пътната обстановка във Видин, Смолян и планинските проходи.
Тежка е пътната обстановка и в района на Арчар. Вали сняг и се образуват километрични задръствания.
Шофьорите са съветвани да карат бавно и внимателно, а при възможност – да избягват пътуванията!
