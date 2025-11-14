Равноправни условия за участие в движението и по-достъпна среда в институциите - за това протестираха шофьори с увреждания в София."Ситуацията е такава от много години, но изчерпахме всякакви съдебни и други начини", каза пред Павел Савов, организатор на протеста и председател на организацията за интеграция на хора с увреждания. "Ситуацията е такава от много години, но изчерпахме всякакви съдебни и други начини. Когато и да почнем да протестираме е късно", коментира още той.Сред исканията на Павел и колегите му са хората с увреждания да подновяват книжките си след 10 години, както всички останали шофьори, а не на всеки 5, както е по сегашната наредба. Протестират и за по-добра инфраструктура в институциите, както и да могат да управляват обществен превоз, товари и таксита.Исканията си отправиха към Националната транспортна болница, в която е централната транспортна експертна комисия за хора с ТЕЛК. "Този тип внушение, че ние сме си измислили комисии и ги малтретираме е некоректен", заяви пред bTV проф. Христо Цеков, директор НМТБ "Цар Борис III" - София.За да получат хората с увреждания нови условия, трябва да се гласуват промени в наредбата за физическа годност, заявяват за от министерството на здравеопазването."Създадена е междуведомствена работна група, която да работи върху Наредбата за физическата годност, но ще се случи в средата на другата година спрямо утвърден график", се казва в позицията на Министерството на здравеопазването.До срещите на работната група обаче хората с увреждания очакват равни права.