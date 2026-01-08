Сподели close
Зимата явно отново ни изненада. Шофьори сигнализират, че обстановката на АМ "Тракия" е много лоша.

"Пътят е леща, нищо не е почистено", коментират българите, пътуващи към Пловдив от София.

По-рано ви съобщихме, че има километрично задръстване в района на "Траянови врата".

Видимо от кадрите става ясно, че пътят на магистралата не е почистен и обработен.

Шофирайте бавно и внимателно и не предприемайте рискови маневри!