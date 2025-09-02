ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Шофьор твърди, че е получил инфаркт след арест заради фалшиво положителен тест за наркотици
Потърпевшият Венелин Драгомиров разказа, че при първия случай кръвната проба показала, че е невинен.
"Девет месеца по-късно си взех книжката", заяви той пред NOVA.
Вторият път бил спрян за проверка от полицията около 21 часа на 2 април.
"Видях на монитора, че излезе положителна проба за кокаин и опиати. Стана ми лошо. Вдигнах кръвно и поисках да се извика линейка".
По думите му му било казано, че когато го отведат в районното, понеже бил задържан, тогава имал право да подпише декларация и да поиска линейка. Драгомиров обясни, че чакал "криминална полиция" близо три часа. През това време униформените на място не обърнали внимание на молбите му да се извика линейка, защото не се чувства добре.
"Мислеха вероятно, че съм предозирал с наркотиците. Откараха ме във ВМА да дам кръвна проба с мое съгласие. Там помолих лекаря да ми премери кръвното и се оказа, че е високо", твърди той.
След това бил откаран в 6-о РУ, където бил подготвен за задържането.
"С много молби и уверения, че наистина съм зле, извикаха Бърза помощ. Дойде една жена, която ми премери кръвното и искаше да ми даде хапче. Отказах и настоях, че не съм добре. В следващия момент полицаите казаха, че съм отказал лечение, и настояха лекарката да си тръгне. Помолих се за кардиограма, която ми направиха докато бях с белезници и легнал на пейка в коридора".
Тогава от Бърза помощ го качили в линейка. Но униформените казали на лекарката да се качи при шофьори.
"Около 3 часа бях в МВР болница, където след изследвания беше установено, че съм получил инфаркт и трябва да бъда откаран в друга болница. Това се случи чак към 6 часа сутринта. С това забавяне ми опропастиха живота. Сега съм с увреждания на сърцето, защото 12 часа не получих адекватна медицинска помощ", подчерта Драгомиров.
Адвокат Ивайло Юруков подчерта, че има документи, доказващи преживения от клиента му стрес и тежък здравословен период.
"Здравето трябва да е на първо място. Може реда в полицията да е такъв, но не може формалностите да са на първо място и да се неглижира човек с оплаквания за инфаркт, доказани с изследвания".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: