Шофьор профуча с 211 км/ч по АМ "Тракия": Ще изгори с 850 лв., без книжка за 2 месеца и без кола за 1 месец
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:09
©
Шофьор, управляващ автомобила си с 211 км/ч, е засечен на АМ "Тракия" около Сливен в почивните дни. Продължава засиления контрол по пътищата, в това число и с полицаи под прикритие в необозначени автомобили.

"За това нарушение ще получи глоба от 850 лв., по новите правила за движение по пътищата – свидетелството му за правоуправление ще бъде отнето за 2 месеца, а автомобилът ще бъде спрян от движение за един месец“, обясни ком. Димитър Кикьов от ОДМВР-Сливен.

По думите му на скоростния път Казанлък – Сливен – Бургас, където ограничението е 90 км/ч, в рамките на 2 часа са били установени над 15 водачи, които са превишили с 50 км/ч. На тях книжките също ще бъдат отнети.

Комисар Кикьов посочи пред bTV, че всички нарушения се изпращат към Единния център за обработка на данни, от там нарушенията за отнемане на книжка се изпращат към областните дирекции и се съставя акт, след като се установи кой е управлявал автомобила.

Той допълни, че контролът с небрандирани автомобили продължава. Така основно се хващат водачи с рисково поведение на пътя. Новите правила за движение по пътищата са в сила от 7 септември.

преди 4 ч. и 51 мин.
0
 
 
Абе така както са тръгнали да отнемат книжки - май скоро на пътя няма да има водачи с книжки :D :D :D
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
