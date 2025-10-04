ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор на снегорин: 24 часа работим без да спираме и пак има недоволни хора
От кадрите личи, че е пътят е добре почистен, но снегът не спира да вали и към този момент.
"Ето 5 -те см сняг", пише той иронично, като се вижда от снимката, че няма толкова голямо количество натрупал сняг.
"24 часа работим без да спираме и пак има недоволни хора", пише още той.
Хора в коментарите поздравяват него и колегите му за упоритата работа.
"Фокус" припомня, че обстановката на прохода "Петрохан" беше усложнена още от четвъртък. В последствие проходът беше затворен, но към този момент преминаването е възможно.
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см
12:43 / 02.10.2025
Брутален акт: Съсякоха 100 ореха в Мурсалево
11:18 / 02.10.2025
Кюстендил и Босилеград с общ проект за по-добри услуги
09:09 / 02.10.2025
