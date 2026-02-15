Сподели close
Шофьор съобщи в социалните мрежи за силен дъжд и свлачище в района на Кресненското дефиле посока Кресна. 

ФОКУС припомня, че от НИМХ предупредиха за интензивни валежи от дъжд, на места главно в южните и източните райони значителни по количество и с гръмотевици.

В област Благоевград е в сила предупреждение за валежи от втора степен. 

Апелира шофьорите да бъдат внимателни!