Шофьор алармира за силен дъжд и свлачище в района на Кресненското дефиле
ФОКУС припомня, че от НИМХ предупредиха за интензивни валежи от дъжд, на места главно в южните и източните райони значителни по количество и с гръмотевици.
В област Благоевград е в сила предупреждение за валежи от втора степен.
Апелира шофьорите да бъдат внимателни!
