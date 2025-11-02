Новини
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:38
©
Виктор Георгиев, опитен шофьор и инструктор, споделя своите наблюдения за проблемите по българските пътища и предлага решения за по-безопасно движение. Георгиев помага на шофьорите да подобрят уменията си и да коригират "паразитни навици“ напълно безплатно, с цел намаляване на рисковите ситуации на пътя.

Едно от основните наблюдения на Георгиев е, че разделителните колчета, които често се поставят по пътищата, всъщност не решават проблемите с безопасността. Те ограничават изпреварването, създават задръствания и могат да усложнят движението при аварии. "На места с ограничена видимост или тесни участъци, колчетата затрудняват движението, особено при блокирани превозни средства. Хора са оставали блокирани по часове, както е редовно в Кресненското дефиле“, обяснява Георгиев.

Той предлага алтернативни решения за участъци, където магистрала не е възможна. Например, редуващи се две ленти в посока – по 3–4 километра, които позволяват безопасно изпреварване и разкъсване на колоните. Това намалява рисковите маневри и прави трафика по-плавен.

Според Георгиев дългосрочната промяна трябва да дойде от модернизацията на пътната инфраструктура: магистрали като Хемус и Струма трябваше да са готови преди десетилетия; магистрала от Видин и Русе до Хемус; магистрала "Черно море“ между Бургас и Варна; магистрала "Европа“ от София към Сърбия;

Софийският околовръстен път с минимум четири ленти в посока.

Тракия и Хемус, според него, следва да имат по три ленти в посока по цялата си дължина.

Само така се намаляват задръстванията, ускорява се пътуването и се намаляват жертвите на пътя. Подобряването на инфраструктурата има и икономически ефект – туризмът ще се развива по-лесно, а региони, които са "недостъпни“ в момента, ще станат по-привлекателни за посещения.

"Истинската безопасност на пътя не се постига с колчета, а с модерна инфраструктура, разумно планиране и ефективна превенция на нарушенията“, казва Георгиев.

Неговата мисия е да направи всеки шофьор по-умел и внимателен, безплатно и с мисъл за живота на хората на пътя.






