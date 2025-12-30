ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьор: На "Петрохан" вали силно сняг! Пътят не е почистен
ФОКУС апелира да бъдете внимателни и с подготвени за зимните условия автомобили!
От НИМХ съобщиха, че утре на отделни места в източните и планинските райони ще има слаби превалявания от сняг.
Проф. Георги Рачев: Ако ще ходите на новогодишен концерт на площада, се облечете добре! Температурите ще са минусови!
30.12
30.12
Боровец на 130 г. : Предвижда се 10-местен кабинков лифт, който да стига за 12 минути до Маркуджиците
28.12
28.12
Симеон Матев: Климатичните аномалии се превръщат в норма, 2025 ще бъде сред петте най-топли години в България
29.12
29.12
Интензивно разпространение на грип в страната: Здравното министер...
19:34 / 30.12.2025
19:34 / 30.12.2025
Климатолог: Войните в Украйна и Газа със сигурност повлияха на кл...
19:35 / 30.12.2025
19:35 / 30.12.2025
Централните банки в цялата еврозона ще обменят безплатно левове в...
18:43 / 30.12.2025
18:43 / 30.12.2025
В навечерието на Новата година! Километрични колони от автомобили...
18:38 / 30.12.2025
18:38 / 30.12.2025
Променят се здравните такси във връзка с въвеждането на еврото
18:21 / 30.12.2025
18:21 / 30.12.2025
Ветеринарен лекар обясни как да действаме, ако в новогодишната но...
17:20 / 30.12.2025
17:20 / 30.12.2025
