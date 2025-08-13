ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Шкварек: С престъпността успешно са се справили общества, в които те хващат и наказват винаги, когато нарушиш закона
Ето какво още каза той по темата: "Успешно справили се с престъпността общества са тези, в които системата работи така, че да те хващат и наказват винаги, когато нарушиш закона - от каране с превишена скорост до корупция.
Без значение колко тежки са наказанията - може и да са изключително леки, стига хората в обществото да живеят с мисълта, че винаги ще ги хванат и накажат, те спазват закона. Затова българите масово почват да карат внимателно и да спазват всички правила, когато влязат в Германия или Австрия. Не, защото наказанията там са мракобесни, а защото знаеш, че шансът да бъдеш хванат и наказан за всичко е особено висок.
Неуспешни в налагането на закона и правилата са държавите, които прикриват невъзможността си да налагат повсеместно закона, като обявяват гръмко по-строги наказания. Мракобесните, тежки присъди в закона само звучат страшно и дават привидност, че държавата е сериозна този път да се справи с дадени престъпления. Реално това не води до нищо, освен замазване на очите на обществото, защото е доказано, че по-тежките присъди не намаляват престъпленията, ако обществото не усеща неизбежност на наказанието.
Тоест ако вярва, че може да му се размине - било то, защото няма да те хванат, или защото ще дадеш рушвет, или защото в съда "ще се разберете", "имаш човек" и тн.
Казано най-простичко - ако хванеш 1 от 10 нарушители и му е*еш ма*ката с чудовищни наказания, другите 9 не започват да спазват правилата. Но ако хванеш 9 от 10 нарушители и ги накажеш, дори леко, постепенно всички почват да внимават в картинката. Запомнете това, когато за пореден път законодателят ви обещава "по-строги присъди за...". Това е просто замазване на очите от провола на държавата да си свърши работата и налага неизбежно наказания на всички".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: