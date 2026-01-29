ЗАРЕЖДАНЕ...
Шкварек: Редовното правителство трябва да проведе изборите, като по този начин, ако те бъдат организирани зле, хората ще знаят кого да "накажат"
Той посочи, че това, което може да се направи, е след изборите да бъде премахната "домовата книга", а също така и опцията за служебен кабинет. Според него редовното правителство трябва да проведе изборите, като по този начин, ако те бъдат организирани зле, хората ще знаят кого да "накажат".
Журналистът Владимир Йончев смята, че институцията служебен кабинет трябва да остане, а "домовата книга" да бъде премахната.
Според него Андрей Гюров като служебен премиер е много тежко обвързване на "Продължаваме Промяната" с Румен Радев. Той изрази такова мнение, защото според него "никой не си прави илюзии, че Илияна Йотова действа независимо от Радев". Йончев е на мнение, че това може да се отрази на ПП на резултата от изборите.
Бившият евродепутат Петър Витанов е на мнение, че трябва да се прецени дали Димитър Главчев или Андрей Гюров би могъл да организира честни избори. По негови думи Главчев вече не е успял да организира и проведе такъв вот по времето, през което беше служебен премиер.
Шкварек е на мнение, че "би било скандално" Главчев да се съгласи да приеме поста, имайки предвид решението на Конституционния съд, "който казва, че ти си единственият служебен премиер, организирал избори, за които е доказано, че са нечестни".
Йончев смята, че стилистиката на говорене на Румен Радев, излизайки на политическата сцена, е да казва "колко е трудно, колко е трудно". Журналистът смята, че той няма да се държи като уверен водач, а точно обратното.
Според Витанов надеждите на обществото са насочени към Радев. Той подчерта, че досегашният президент вече говори за проблемите във вътрешната политика – "липсата на справедливост във всичките нейни измерения". По думите на Витанов Радев ще търси подкрепа и от левия, и от десния политически спектър.
Бившият евродепутат смята, че акцентът на Радев ще бъде за сътрудничество с онези партии, които са били срещу статуквото.
