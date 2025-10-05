Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Шкумбата: Това, което ме спаси, беше срещата с Тодор Живков
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:11Коментари (0)65
© NOVA
Той е магистър по автоматика и телемеханика, но и магистър по реторика от Софийския университет. Един от бащите на one-man show-то у нас - Димитър Туджаров - Шкумбата, гостува в ефира на NOVA. В един не толкова смешен, но поучителен разговор, той разказа за сблъсъците си с цензурата по времето на социализма, за паметна среща с Тодор Живков и за това как изглеждат българският манталитет и политика днес.

По думите на Шкумбата, трудните времена са най-добрата почва за сатирата. Той си спомни за първата си професионална изява на 8 декември 1974 г. в зала "Универсиада“, където като първокурсник дели една сцена с легенди като Тодор Колев и Кирил Маричков. "Тогава получих първия си хонорар, и то не малък – 60 лева, на онова време беше половин заплата“, разказа комикът.

Въпреки че е бил уважаван артист още преди 1989 г., сблъсъците с властта не са му били чужди. Шкумбата сподели за случай, в който е бил на ръба, след като прави комедиен спектакъл в НДК. "И споменах за кравите, и се шегувах, че една крава-рекордьорка помолила, като я пускат за месо, да си пише месо от крава-рекордьорка, а не телешко“, разказа той. Шегата била възприета като намек за предстоящо увеличение на цената на месото. След представлението при него дошъл "проверяващ“ от Комитета за култура, който не се бил засмял нито веднъж, и му наредил: "Това го махнете!“.

Според Шкумбата това, което го е спасило в онзи момент, е била среща със самия Тодор Живков. "Другарят Живков иска да говори с вас“, му казали от охраната. След като влязъл, първият въпрос на държавния глава бил: "Вярно ли е, че работите в "Кремиковци“, младеж?“. След като Туджаров потвърдил, че е инженер, Живков се пошегувал: "Ха! Отново се доказва, че в България никой си не гледа работата. Върви и ги весели!“. "Това е било като подписване – оставете го“, разказа Шкумбата и допълни, че по-късно са му казали, че именно тази среща го е спасила.

Днес, по думите му, лудостта е станала "новото нормално“, а политиците са се променили към по-лошо. "За съжаление, са във върховете. Много малко, може би един или двама максимум в управляващите, посрещат с усмивка това, което хората говорят за тях“, смята комикът.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има жертва при катастрофата между камион и микробус в Кресненското дефиле
Има жертва при катастрофата между камион и микробус в Кресненското дефиле
08:19 / 03.10.2025
От понеделник временно се променя организацията на движение по АМ "Струма" в област Перник. 
От понеделник временно се променя организацията на движение по АМ "Струма" в област Перник. 
17:26 / 03.10.2025
Снегът спря тока в множество кюстендилски села
Снегът спря тока в множество кюстендилски села
11:03 / 03.10.2025
Община Благоевград отдава за продажба на повторен търг 5 поземлени имота и апартамент
Община Благоевград отдава за продажба на повторен търг 5 поземлени имота и апартамент
08:19 / 03.10.2025
Тежка катастрофа между камион и микробус затвори Кресненското дефиле и в двете посоки
Тежка катастрофа между камион и микробус затвори Кресненското дефиле и в двете посоки
08:18 / 03.10.2025
Разчистени са пътищата към хижите в района на Национален парк "Пирин"
Разчистени са пътищата към хижите в района на Национален парк "Пирин"
17:04 / 03.10.2025
Истинска зима в планините около Кюстендил
Истинска зима в планините около Кюстендил
07:56 / 03.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Изкуствен интелект
България в еврозоната
Природни стихии
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: