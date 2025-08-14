Новини
Шест държави са ни помагали по въздух да потушим пожарите у нас
Автор: Петър Дучев 14:37
През изминалата седмица Гърция, Испания, България, Черна гора и Албания задействаха Механизма за гражданска защита на ЕС, за да им помогне за справяне с горските пожари, много от които се случват едновременно в цяла Европа, информират от ЕК.

Вчера Испания задейства за първи път механизма заради горски пожари. Европейската комисия бързо мобилизира два самолета на rescEU, намиращи се във Франция, които се очаква да бъдат на разположение днес.

Гърция задейства механизма на 12 август. В отговор на това се очаква да бъдат разположени двата шведски хеликоптера rescEU, които понастоящем се намират в България. Предварително разположените пожарникари от Чехия, Молдова и Румъния също взеха участие в усилията за прекратяване на пожарите.

В България шест държави — Чехия, Словакия, Франция, Унгария, Румъния и Швеция — мобилизираха въздухоплавателни средства чрез механизма, включително хеликоптерите на rescEU, разположени в Швеция.

В Албания Комисията мобилизира въздухоплавателни средства от ресурсите на rescEU от Хърватия, България, Италия, Чехия и Словакия.

В Черна гора Комисията мобилизира въздухоплавателни средства на rescEU, разположени в Чехия, Хърватия и Италия. Сърбия, Унгария и Босна и Херцеговина също разположиха въздухоплавателни средства като част от двустранните предложения за помощ, а Австрия предложи наземни противопожарни екипи.

Механизмът за гражданска защита на ЕС вече беше задействан 16 пъти по време на настоящия сезон, тъй като държавите в Европа се борят с гореща вълна, придружена от голям брой катастрофални горски пожари в целия континент. Броят на активиранията за 2025 г. вече е равен на общия брой задействания за горски пожари през 2024 г. през целия сезон на пожарите. Спътниковата система за наблюдение на ЕС "Коперник“ също беше задействана за пожарите в Гърция, Испания и България.

