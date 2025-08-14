ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Шест държави са ни помагали по въздух да потушим пожарите у нас
Вчера Испания задейства за първи път механизма заради горски пожари. Европейската комисия бързо мобилизира два самолета на rescEU, намиращи се във Франция, които се очаква да бъдат на разположение днес.
Гърция задейства механизма на 12 август. В отговор на това се очаква да бъдат разположени двата шведски хеликоптера rescEU, които понастоящем се намират в България. Предварително разположените пожарникари от Чехия, Молдова и Румъния също взеха участие в усилията за прекратяване на пожарите.
В България шест държави — Чехия, Словакия, Франция, Унгария, Румъния и Швеция — мобилизираха въздухоплавателни средства чрез механизма, включително хеликоптерите на rescEU, разположени в Швеция.
В Албания Комисията мобилизира въздухоплавателни средства от ресурсите на rescEU от Хърватия, България, Италия, Чехия и Словакия.
В Черна гора Комисията мобилизира въздухоплавателни средства на rescEU, разположени в Чехия, Хърватия и Италия. Сърбия, Унгария и Босна и Херцеговина също разположиха въздухоплавателни средства като част от двустранните предложения за помощ, а Австрия предложи наземни противопожарни екипи.
Механизмът за гражданска защита на ЕС вече беше задействан 16 пъти по време на настоящия сезон, тъй като държавите в Европа се борят с гореща вълна, придружена от голям брой катастрофални горски пожари в целия континент. Броят на активиранията за 2025 г. вече е равен на общия брой задействания за горски пожари през 2024 г. през целия сезон на пожарите. Спътниковата система за наблюдение на ЕС "Коперник“ също беше задействана за пожарите в Гърция, Испания и България.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 323
|предишна страница [ 1/54 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
14:32 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: