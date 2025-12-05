Шест часа продължи днес блокадата за тежкотоварни камиони на "Кулата". Точно в 12:00 протестиращите за субсидии гръцки фермери обявиха, че до 18:00 часа няма да допускат преминаване на тирове.Около 19:00 часа огромните колони от тежкотоварни камиони се изтегляха интензивно, предаде NOVA.Все още няма ясен график за утрешния ден. И точно тази непредвидимост създава доста сериозни проблеми за бизнеса. Хората не знаят кога да тръгнат на път. Дори се случва шофьори от близките Сандански и Петрич да попадат в задръстване в опашката и като са изтеглили късата клечка, да тръгнат тогава, когато гръцките фермери са обявили блокада.