ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Øåôúò íà ÓÌÁÀË "Ñâ. Ãåîðãè": Àêî èìà âèíîâíè, ùå ñè ïîíåñàò íàêàçàíèÿòà
"Â÷åðà áÿõìå óâåäîìåíè çà òîçè èíöèäåíò ñ äâàìàòà ïàöèåíòè îò âèäåîêëèïà. Íåçàáàâíî áå íàçíà÷åíà ïðîâåðêà, êîÿòî ùå áúäå èçâúðøåíà îò êîìèñèÿ. Çà íàñ å ìíîãî âàæíî äà ðàçáåðåì êàêâè ñà ïðè÷èíèòå çà òåçè ëîãèñòè÷íè ïðîìåíè. Ïðîâåðêàòà âñå îùå íå å íàïúëíî ïðèêëþ÷èëà.
Äàííèòå äî ìîìåíòà:
Ëåãëàòà â Èíôåêöèîçíà êëèíèêà ñå îêàçàõà íåäîñòàòú÷íè. Çàòîâà â Êëèíèêàòà ïî òîêñèêîëîãèÿ ðàçêðèõìå îêîëî 35 ëåãëà è òàêà îáùèÿò áðîé çà êîâèä âúíøíè ïàöèåíòè ñòàíàõà 141 è 20 èíòåíçèâíè.
Ïðåöåíèõìå êîè òî÷íî ñòðóêòóðè äà áúäàò àíãàæèðàíè - íà ïúðâî ìÿñòî äà íÿìà ñìåñâàíå íà ïîòîöèòå å òîâà, êîåòî íè å ðúêîâîäèëî.
Â ïîíåäåëíèê ñà ïðåâîçåíè øåñòèìà ïàöèåíòè. Äâàìàòà ñà îñòàíàëè äà èç÷àêàò. ×îâåêúò ñ êèñëîðîäà å áèë âúòðå â ëèíåéêàòà ñïîðåä äóìèòå íà øîôüîðà. ×àêàëè
Äà ñå íîñè âèíà çà ñìúðòíè ñëó÷àè å ìíîãî ñëîæíî. Åäèíèÿò çàãèâà ïî âðåìå íà ñòàðòèðàíåòî íà õåìîäèàëèçàòà, à äðóãèÿò å ïî÷èíàë íà ñëåäâàùèÿ äåí - áèë å ïî-âúçðàñòíèÿò ïàöèåíò. Àç ìîãà äà ïðåäïðèåìà åäèíñòâåíî äèñöèïëèíàðíî ïðîèçâîäñòâî, íî òîâà åäâà ëè ùå âúðíå íåùàòà íàçàä".
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4650
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/775 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (11)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 24 ìèí.
0
ïðåäè 42 ìèí.
0
ïðåäè 48 ìèí.
0
ïðåäè 55 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 0 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 1 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 5 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 6 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 14 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 22 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà