Шефът на НЗОК: Автоматичното отчитане на аптеките вече е факт
Промяната стана възможна след като от 1 януари 2026 г. Здравната каса въведе електронна валидация на рецептите в реално време, която е интегрирана с Националната здравноинформационна система (НЗИС). По този начин общественият фонд работи директно с оригиналните медицински документи, изпратени от НЗИС, и отпада нуждата от досегашното повторно подаване на данните от аптеките.
"С електронизацията се цели избягване на грешки в отчетите на аптеките, а това е и поредна стъпка към изпълнение на ангажиментите, които поех пред Народното събрание при избора ми за управител на НЗОК“, добави още доц. Стефановски.
Интеграцията с НЗИС позволява още, докато лекарят предписва рецептата, тя да се валидира по всички правила на НЗОК за заплащане и да се потвърди или върне с грешка, която да бъде отстранена на момента. В аптеката всички контроли също се изпълняват в реално време при подаване на данните към НЗИС и фармацевтът получава потвърждение, че отпускането е коректно и ще бъде заплатено от НЗОК.
Новият процес за отпускане на лекарства в извънболничната медицинска помощ следва стратегията за развитие на електронното здравеопазване в България, като разширява обхвата на въведените от НЗОК, в средата на 2025 година, контроли в реално време. С въвеждането на новия процес драстично намаляват допусканите грешки, а получаването в реално време на обратна връзка подобрява качеството и скоростта на работата на партньорите на НЗОК. На пациентите се спестява разхождането между лекарския кабинет и аптеката, в случаите, когато е необходима корекция на рецептата. Отпадането на обработката на двуседмичните отчети осигурява повече време за експертни дейности за контрол от служителите на НЗОК.
Контролите в реално време са договорени с Българския фармацевтичен съюз (БФС) и с Българския лекарски съюз (БЛС), като така новият процес в НЗОК е напълно прозрачен за всички и независещ от субективни фактори.
Ръководството на НЗОК е ангажирано, за да се създаде рамката в следващите месеци, електронните контроли в реално време да обхванат и другите дейности, които НЗОК заплаща. По този начин ще се улесни процесът по заплащането на дейности от Касата. Ръководството на НЗОК изказва своите благодарности към БФС и БЛС за разбирането и съдействието при въвеждане на новите процеси, както и към екипа на "Информационно обслужване“ АД, извършил успешното реализиране на промените.
