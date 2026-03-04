ЗАРЕЖДАНЕ...
Шефът на КЗП: От 8 хил. жалби за високите сметки за ток, само една е призната
"Оказва се, че снабдителят пита разпределителя дали данните се верни. Ако е така, жалбата отпада. 8 хил. жалби, голяма част от тях са разгледани. Само 1 е приета - причината - не верен превключвател - дневната и нощната тарифа не е правилно превключвана", каза Колячев.
Той разкри, че проверките им още продължават. И обясни как е защитен потребителя.
"Изпраща се жалба, казва се, че ако има проблем, ще се подмени електромера, но това е платено. Около 50 лева е цената. Докато има спор, токът не трябва да се плаща", категоричен е той.
"Ние трябва да осигурим защита на потребителя. Имаме срещи и с омбудсмана. Снабдителят не ни дава цялата информация. Ще тръгнем и в разпределителя", каза още шефът на КЗП.
"Трябва да се направи огромна проверка и да се установи дали има манипулиране на данните. Защото имаме жалба при на за човек, който живее в Испания, но е с къща в Пещера. Та той винаги е плащал 4 лева ток. Използва се само СОТ в къщата. Януари обаче за същото сметката му е 5 евро и няколко цента", разкри още Колячев.
