Шефът на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев е подал оставка.Това стана ясно в началото на днешното пленарно заседание. Той е подал заявление до парламента на 11 февруари.Освобождаването му ще бъде гласувано днес от депутатите.Припомняме, че ПП-ДБ са искали оставката му многократно, дори са опитвали да събират подписи за освобождаването му в парламента, но без успех.Очаквайте подробности!